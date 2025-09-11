Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года. Об этом сообщает Sky News.

Фото Sky News. Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года

По данным издания, вчера вечером принц Гарри посетил резиденцию короля Карла III в Кларенс-хаусе, где состоялась их частная встреча за чаепитием.

Эта встреча стала первой с февраля 2024 года, когда у короля диагностировали онкологическое заболевание. Слухи о возможном визите принца, постоянно проживающего в США, появились ранее, на неделе, после его прибытия в Великобританию.

В мае принц Гарри публично выразил надежду на семейное примирение.

В 2020-м принц и его супруга Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию. Этот шаг привел к разрыву отношений с Букингемским дворцом.