Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года. Об этом сообщает Sky News.
По данным издания, вчера вечером принц Гарри посетил резиденцию короля Карла III в Кларенс-хаусе, где состоялась их частная встреча за чаепитием.
Эта встреча стала первой с февраля 2024 года, когда у короля диагностировали онкологическое заболевание. Слухи о возможном визите принца, постоянно проживающего в США, появились ранее, на неделе, после его прибытия в Великобританию.
В мае принц Гарри публично выразил надежду на семейное примирение.
В 2020-м принц и его супруга Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию. Этот шаг привел к разрыву отношений с Букингемским дворцом.