Меган Маркл поделилась милым видео в честь дня рождения сына Арчи

Меган Маркл опубликовала трогательный ролик с сыном Арчи, которому накануне исполнился год, в аккаунте некоммерческой организации Save The Children UK.

«Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял восхитительное видео, в котором Меган читает малышу рассказ «Утка, кролик». Гарри и Меган принимали участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой — оказать столь необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.