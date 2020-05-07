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Общество

Меган Маркл поделилась милым видео в честь дня рождения сына Арчи

Меган Маркл опубликовала трогательный ролик с сыном Арчи, которому накануне исполнился год, в аккаунте некоммерческой организации Save The Children UK.

«Арчи отмечает сегодня свой первый день рождения, и Гарри снял восхитительное видео, в котором Меган читает малышу рассказ «Утка, кролик». Гарри и Меган принимали участие в благотворительной кампании Save the Stories в Великобритании и США, цель которой — оказать столь необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152138/
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