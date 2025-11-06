Меган Маркл впервые после помолвки с принцем Гарри участвует в съемках художественной картины. Об этом сообщает журнал People.

По его данным, у герцогини Сассекской небольшая роль в фильме Amazon MGM «Близкие друзья».

Фото из архива. Меган Маркл впервые после помолвки с принцем Гарри вернулась к съемкам в кино

«Меган была сегодня на съемочной площадке. Она казалась очень расслабленной и счастливой, представилась всем и была очень милой и простой», — рассказал источник.

The Sun назвал возвращение Меган к актерской работе «важным моментом» для нее.

Среди коллег Меган Маркл по фильму — Бри Ларсон, Лили Коллинз и Джек Куэйд.

В этом году Netflix не стал продлевать пятилетний контракт с Маркл и принцем Гарри на производство контента, а в 2023 году Spotify досрочно разорвал сделку с компанией Маркл — герцогиня успела выпустить для стриминга только один сезон своего подкаста Archetypes.