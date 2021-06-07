Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

Принц и герцогиня Сассекская объявили о появлении на свет своего второго ребенка. Об этом сообщает BBC.

У пары родилась девочка, ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.



Лилибет — семейное прозвище королевы — было придумано, когда тогдашняя принцесса Элизабет была совсем маленькой и не могла правильно произносить свое имя. Второе имя Лилибет, Диана, было выбрано в честь ее «любимой покойной бабушки», принцессы Уэльской.



Принцесса родилась в 11.40 в пятницу 4 июня в больнице Санта-Барбары в Калифорнии. Ее вес составил 3 килограмма 200 граммов.