В городе Ош кафе без парковок оставят без света и воды

Фото мэрии Оша. В Оше кафе без парковки оставят без света и воды

В центре города Ош заведения общепита обязаны построить собственные парковки, иначе им отключат электроэнергию и воду. Об этом заявил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев на сессии горкенеша.

По его словам, в первую очередь требование касается кафе, расположенных в самом центре города, — среди них «Исламбек», «Атабек» и «Жаны-Доор».

«Мы уже вели переговоры с владельцами. Если парковки не построят, подачу электроэнергии прекратим. К сожалению, некоторые не подчинились нашим предупреждениям. Нам пришлось отключить их от электроснабжения», — отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что наличие автопарковки — обязательное условие для работы кафе и ресторанов в центральной части города.