15:45
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Власть

В городе Ош кафе без парковок оставят без света и воды

Фото мэрии Оша. В Оше кафе без парковки оставят без света и воды

В центре города Ош заведения общепита обязаны построить собственные парковки, иначе им отключат электроэнергию и воду. Об этом заявил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев на сессии горкенеша.

По его словам, в первую очередь требование касается кафе, расположенных в самом центре города, — среди них «Исламбек», «Атабек» и «Жаны-Доор».

«Мы уже вели переговоры с владельцами. Если парковки не построят, подачу электроэнергии прекратим. К сожалению, некоторые не подчинились нашим предупреждениям. Нам пришлось отключить их от электроснабжения», — отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что наличие автопарковки — обязательное условие для работы кафе и ресторанов в центральной части города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342984/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр города Ош вручил ключи от двухкомнатной квартиры тройняшкам
В Бишкеке демонтируют кафе «Салам Баку»
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош
Новый флагшток начали устанавливать на центральной площади города Ош
Многокилометровая пробка на трассе Ош — Ноокат: водители застряли в дороге
В городе Ош построят детский сад на 100 мест
Мэрия ответила жителю города Ош, оставившему послание властям на заборе
Садыр Жапаров: Город Ош обновляется, прямо ух!
Президент пообещал довести асфальт до самых отдаленных пастбищ
Садыр Жапаров осмотрел строительство жилого комплекса «Асман Резиденс-1» в Оше
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Бизнес
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
10 сентября, среда
15:40
Часть жилых домов Бишкека 11 сентября останется без горячей воды Часть жилых домов Бишкека 11 сентября останется без гор...
15:38
В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
15:34
В городе Ош кафе без парковок оставят без света и воды
15:03
Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
14:51
В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерога