Камчыбек Ташиев на встрече РАТС ШОС: КР ведет решительную борьбу с терроризмом

Председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник Камчыбек Ташиев принял членов Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча прошла в госрезиденции в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Во встрече участвовали заместители руководителей компетентных органов из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также директор Исполнительного комитета РАТС ШОС Уларбек Шаршеев.

Генерал-полковник Камчыбек Ташиев поздравил участников с успешным завершением 44-го заседания Совета РАТС ШОС, которое прошло под председательством Кыргызстана. Он отметил, что заседание стало важным шагом в укреплении сотрудничества стран ШОС в сфере безопасности и подтверждением коллективной решимости в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

В рамках встречи обсуждались приоритетные направления совместной работы: усиление обмена информацией, противодействие использованию террористами современных технологий, включая искусственный интеллект и киберпространство, проведение совместных учений, а также профилактика радикализации.

Особое внимание было уделено созданию новых структур в рамках ШОС, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке. Кыргызстан подтвердил готовность оперативно организовать его работу и внести вклад в модернизацию механизмов региональной безопасности.

В ходе встречи подчеркнули, что в результате последовательной работы спецслужб и правоохранительных органов в КР достигнуты значительные успехи: ликвидированы связи организованной преступности с международными террористическими и экстремистскими структурами.

Кыргызстан намерен продолжать активное сотрудничество в рамках ШОС, укреплять региональную стабильность и партнерство стран для эффективного противодействия современным угрозам.