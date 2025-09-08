Многодетные кыргызстанки в высокогорье смогут выходить на пенсию без стажа

Проект о внесении изменений в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании» вынесен на общественные слушания. Он размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша.

Документ направлен на предоставление льгот многодетным женщинам, проживающим в высокогорных районах, родившим и воспитавшим трех и более детей.

Согласно законопроекту, такие женщины смогут выходить на пенсию по возрасту без учета страхового стажа. Поправки предусматривают, что периоды проживания и воспитания детей учитываются при назначении пенсии, даже если женщина фактически не имела возможности работать из-за особенностей высокогорного региона.

Инициаторы документа отмечают, что проект закона направлен на устранение социальной несправедливости, поддержку демографической политики, повышение уровня жизни женщин и многодетных семей, проживающих в труднодоступных районах страны.