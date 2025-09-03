Садыр Жапаров встретился с членом Постоянного комитета КПК Цаем Ци в Китае

В рамках рабочего визита в Китай президент Садыр Жапаров провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Цаем Ци. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили углубление политического диалога, расширение гуманитарных и культурных связей, а также укрепление сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Цай Ци поблагодарил Садыра Жапарова за участие в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа во Второй мировой войне, отметив героическую историю совместной борьбы кыргызского и китайского народов. Он также высоко оценил усилия президента по реформированию экономики Кыргызстана и повышению благосостояния граждан, подчеркнув высокий уровень кыргызско-китайских отношений и напомнив, что в этом году лидеры двух стран уже встречались трижды.

В свою очередь Садыр Жапаров подчеркнул особое значение углубления всестороннего стратегического партнерства с Китаем, основанного на взаимном доверии и совместной реализации приоритетных направлений сотрудничества. Он отметил ведущую роль КНР как крупнейшего торгово-экономического и инвестиционного партнера КР и выразил готовность к расширению взаимодействия в финансовой, инфраструктурной, культурной и гуманитарной сферах.

Глава государства призвал китайские компании активнее участвовать в реализации национальных проектов Кыргызстана, отметив открытость республики для совместных инициатив, направленных на развитие экономики, создание рабочих мест и повышение качества жизни граждан.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению кыргызско-китайских отношений, активному развитию стратегического сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей в интересах народов двух государств.