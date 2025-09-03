14:09
Власть

Не повторять трагедию. Депутат просит отремонтировать аварийный мост в Лахоле

Депутат Улан Бакасов на заседании парламента призвал отремонтировать аварийный мост в селе Лахол Нарынской области.

Он напомнил, что недавно в селе Эки-Нарын произошел трагический случай — разрушился мост и погиб человек.

«Вопрос об аварийности моста поднимался не раз. После несчастного случая началось строительство нового моста. Необходимо ускорить работы, так как жители села остались за мостом», — обратился Улан Бакасов к властям.

Также, по его словам, перед селом Лахол есть еще один такой аварийный мост. На ремонт объявлен тендер, но компании не участвуют из-за низкой стоимости. «Рассмотрите и этот вопрос, пока не произошел еще один несчастный случай», — сказал депутат.

Напомним, 13 августа в Нарынском районе обрушился мост, соединяющий села Эки-Нарын и Орук-Там, в момент, когда по нему проезжал грузовик. Тело 41-летнего водителя нашли через два дня.
