Разрушительное землетрясение в Афганистане. Садыр Жапаров выразил соболезнования

Садыр Жапаров выразил соболезнования народу и руководству Афганистана в связи с разрушительным землетрясением в провинции Кунар, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы президента Аскат Алагозов.

В Афганистане произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, толчки магнитудой 6.0 произошли в ночь на 1 сентября примерно в 27 километрах от Джелалабада и 200 километрах от столицы страны Кабула.

По данным афганских властей, погибли более 800 человек, свыше 3 тысяч получили ранения. Четыре деревни в провинции Кунар на востоке Афганистана полностью разрушены, еще ряд получил частичные повреждения.