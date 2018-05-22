Обамы нашли работу. Бывшая президентская чета подписала контракт с Netflix

Барак Обама и его жена Мишель подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Об этом сообщила meduza.

Экс-президент США и его жена будут снимать для Netflix фильмы и сериалы на самые разнообразные темы. Возможно, займутся документальным и научно-популярным кино, сериалами и экранизацией литературных произведений.

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Супруги Обама основали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая будет производить для сервиса как художественный, так и документальный контент.

Netflix не сообщил, на какой срок подписан контракт, но назвал его долговременным. Какое вознаграждение по нему получат Барак и Мишель Обама, неизвестно. Когда начнут выходить спродюсированные ими шоу, также не сообщили.

Обама заявил партнерам, что не планирует использовать Netflix как платформу для полемики с нынешним президентом США Дональдом Трампом.