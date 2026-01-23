13:06
Власть

Дома в жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке зимой сносить не будут

В новом жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке продолжают устранять незаконные постройки. На этом фоне в соцсетях распространились видеоролики и сообщения о том, что «в морозы якобы будут сносить дома, где живут люди».

По данным главы службы информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова, эти сообщения довели до президента Садырa Жапарова.

Глава государства поручил: до окончания зимы жилые дома не сносить.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сделал официальное заявление, подтвердив, что:

  • дома, в которых проживают семьи, сносить не будут;
  • демонтаж коснется только незаконно залитых фундаментов, незавершенных строений и пустующих зданий.

Таким образом, распространяемые в соцсетях утверждения о том, что «людей зимой оставят на улице», не соответствуют действительности, заявили в администрации президента.
