Дома в жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке зимой сносить не будут

В новом жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке продолжают устранять незаконные постройки. На этом фоне в соцсетях распространились видеоролики и сообщения о том, что «в морозы якобы будут сносить дома, где живут люди».

Фото из социальных сетей

Глава государства поручил: до окончания зимы жилые дома не сносить.

По данным главы службы информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова, эти сообщения довели до президента Садырa Жапарова.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сделал официальное заявление, подтвердив, что:

дома, в которых проживают семьи, сносить не будут;

демонтаж коснется только незаконно залитых фундаментов, незавершенных строений и пустующих зданий.

Таким образом, распространяемые в соцсетях утверждения о том, что «людей зимой оставят на улице», не соответствуют действительности, заявили в администрации президента.