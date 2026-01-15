15:12
Общество

Без документов — под бульдозер: в Бишкеке снова сносят самовольные дома

Ленинский акимиат Бишкека совместно с Управлением по контролю за использованием земель 14 января провел работы по сносу незаконных строений. В местах проведения демонтажа дежурят сотрудники милиции для обеспечения общественного порядка и недопущения конфликтных ситуаций.

По информации акимиата, снос осуществляется в контуре № 107 на территории МТУ № 10, а также в жилмассивах «Ак-Ордо» и «Орок». Речь идет об объектах, возведенных без разрешительных документов в период с 2021 года до конца 2025 года.

Кроме того, демонтированы два незаконных строения в контуре № 67 на землях Государственного фонда, а также капитальные ограждения на пяти земельных участках в контуре № 516 МТУ № 109.

В связи с тем, что владельцы части самовольно построенных жилых домов предоставили письменные обязательства о добровольном сносе до 31 января, работы по демонтажу на отдельных участках временно приостановлены.

В Ленинском акимиате подчеркнули, что собственникам незаконных строений на территориях МТУ № 109, 106 и 107 неоднократно направлялись официальные уведомления с требованием о добровольном сносе и приведении земельных участков в первоначальное состояние. Также с жителями проводилась разъяснительная работа.
