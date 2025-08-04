Механизм раннего оповещения о появлении новых наркотиков утвердил кабмин

Положение о механизме раннего оповещения о появлении новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров в Кыргызстане утвердил кабмин. Соответствующее постановление подписал глава правительства Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что документ принят в целях реализации Национальной программы развития. Кабмин постановил утвердить это положение и установил, что расходы, связанные с реализацией постановления, осуществляются в пределах средств, задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других средств, не противоречащих законодательству КР.

Механизм раннего оповещения функционально состоит из:

мониторинга оборота новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров;

оценки новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров на предмет включения в перечень наркотических средств и психотропных веществ, а также список сильнодействующих веществ.

Механизм раннего оповещения институционально состоит из: