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Власть

Механизм раннего оповещения о появлении новых наркотиков утвердил кабмин

Положение о механизме раннего оповещения о появлении новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров в Кыргызстане утвердил кабмин. Соответствующее постановление подписал глава правительства Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что документ принят в целях реализации Национальной программы развития. Кабмин постановил утвердить это положение и установил, что расходы, связанные с реализацией постановления, осуществляются в пределах средств, задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других средств, не противоречащих законодательству КР.

Механизм раннего оповещения функционально состоит из:

  • мониторинга оборота новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров;
  • оценки новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров на предмет включения в перечень наркотических средств и психотропных веществ, а также список сильнодействующих веществ.

Механизм раннего оповещения институционально состоит из:

  • республиканского центра мониторинга;
  • респондентов, взаимодействующих с республиканским центром мониторинга (в их число входят как ведомства, так и другие госструктуры, например, экспертно-криминалистическая служба и медицинское управление МВД, управления внутренних дел областей и городов, Республиканский центр психиатрии и наркологии, Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз, департамент лекарственных средств и медицинских изделий, Республиканский центр по контролю за гемоконтактными и вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции и другие;
  • комиссии по наркотикам и наркотической зависимости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338375/
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