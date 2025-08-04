Механизм раннего оповещения о появлении новых наркотиков утвердил кабмин

Положение о механизме раннего оповещения о появлении новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров в Кыргызстане утвердил кабмин. Соответствующее постановление подписал глава правительства Адылбек Касымалиев.
Отмечается, что документ принят в целях реализации Национальной программы развития. Кабмин постановил утвердить это положение и установил, что расходы, связанные с реализацией постановления, осуществляются в пределах средств, задействованных государственных органов и органов местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других средств, не противоречащих законодательству КР.
Механизм раннего оповещения функционально состоит из:
- мониторинга оборота новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров;
- оценки новых наркотиков, новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров на предмет включения в перечень наркотических средств и психотропных веществ, а также список сильнодействующих веществ.
Механизм раннего оповещения институционально состоит из:
- республиканского центра мониторинга;
- респондентов, взаимодействующих с республиканским центром мониторинга (в их число входят как ведомства, так и другие госструктуры, например, экспертно-криминалистическая служба и медицинское управление МВД, управления внутренних дел областей и городов, Республиканский центр психиатрии и наркологии, Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз, департамент лекарственных средств и медицинских изделий, Республиканский центр по контролю за гемоконтактными и вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции и другие;
- комиссии по наркотикам и наркотической зависимости.