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Власть

Разрешить назначение экс-чиновников на госпосты без конкурса хотят в Кыргызстане

Министерство юстиции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Документ опубликован на портале общественного обсуждения проектов НПА.

Согласно поправкам, предлагается разрешить назначать без конкурса на административные должности в госорганах и органах местного самоуправления лиц, ранее занимавших политические государственные или муниципальные должности, а также тех, кто проработал более двух лет в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что бывшие политические чиновники смогут быть назначены в течение шести месяцев со дня увольнения в тот же орган, где ранее работали. Исключение сделано только для депутатов местных кенешей — они под эту норму не попадают.

Разработчики проекта указывают, что изменения направлены на «повышение кадровой гибкости» в госуправлении и использование «накопленного политического и международного опыта».

Общественное обсуждение продлится до 6 августа 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337509/
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