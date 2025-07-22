Поддержка кризисных центров для женщин, пострадавшим от насилия, усилена

Министерство труда, социального обеспечения и миграции усилило поддержку кризисных центров, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках государственного социального заказа объем финансирования учреждений с 2022 по 2025 год увеличился с 12 миллионов до 28,6 миллиона сомов. Средства направляются на обеспечение временных приютов, а также предоставление медицинской, психологической, юридической и социальной помощи пострадавшим.

В настоящее время в стране работают 16 кризисных центров, включая два муниципальных в Бишкеке и Нарыне («Аялзат» и «Асылзат»). В 10 региональных центрах действуют приюты, где пострадавшие могут временно укрыться.

В 2025 году конкурс по государственному соцзаказу охватывал семь тематических направлений:

социальная поддержка женщин/девушек, пострадавших от семейного и гендерного насилия, а также ставших жертвами торговли людьми, с последующим трудоустройством и профессиональной адаптацией;

обеспечение временным безопасным убежищем девушек и женщин с детьми, подвергшихся семейному и гендерному насилию;

проведение информационно-образовательных кампаний с целью формирования ненасильственного поведения и нетерпимости к любым видам насилия;

оказание психологической помощи по телефону доверия для лиц, пострадавших от семейного и гендерного насилия, а также для жертв торговли людьми;

проведение обучения населения инструментам ГАЛС с целью формирования ненасильственного поведения и нетерпимости к любым видам насилия;

обеспечение комплексными услугами через «Единое окно» для лиц, пострадавших от семейного насилия, а также для жертв торговли людьми;

поддержка традиционных женских ремесленных групп и молодежных инициатив (стартапов).помощь жертвам насилия и торговли людьми.

Из 33 представленных проектов победителями признаны 27. Среди них – кризисный центр «Шанс», который в 2025 году впервые реализует проект «Единое окно» для комплексной помощи жертвам насилия.