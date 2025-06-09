Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству провел выездное заседание в Иссык-Кульской области. Члены комитета ознакомились с деятельностью государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» и проинспектировали ход строительных работ железной дороги Балыкчи – Кочкор.

По словам руководителя госпредприятия Азамата Сакиева, на дороге Балыкчи – Кочкор ведутся работы с 30-го по 44-й километр проекта, в том числе ведется установление водопроводов, буровзрывные работы.

«Кроме того, завершено 37 километров железнодорожного полотна, ведутся работы по доставке балласта, рельсов и шпал на 38 километр. Ориентировочная стоимость строительства железной дороги Балыкчи – Кочкор протяженностью 63 километра составляет 9 миллиардов 472 миллиона сомов», — говорится в сообщении пресс-службы ЖК.

«Строительство железной дороги Балыкчи – Кочкор идет быстрыми и активными темпами, и отрадно, что строительство идет за счет собственных средств предприятия», — сказал депутат. В свою очередь депутат Бактыбек Сыдыков подчеркнул, что ГП «Кыргыз темир жолу» играет ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны.

Члены комитета также посетили общежитие, построенное для рабочих в Кочкорском районе.