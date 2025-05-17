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Власть

Налоговой службе 35 лет. Ведомству вручили 65 автомобилей

Государственная налоговая служба получила 65 служебных автомобилей для мобильных групп. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

17 мая в честь 35-летия образования Налоговой службы КР прошла торжественная церемония вручения служебных автомобилей отечественного производства марки Chevrolet Cobalt для налоговых органов.

Председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов поблагодарил главу государства за поддержку и подчеркнул, что автомобили будут использованы для улучшения работы мобильных групп по оперативному выявлению контрафактных и неучтенных товаров.

«Эти автомобили предназначены не для руководителей, а именно для повышения эффективности деятельности мобильных групп», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что ранее в госбюджет от акцизного налога на нефтепродукты поступало 3 миллиарда 700 миллионов сомов, а с введением обязательной системы маркировки эта сумма достигла 5 миллиардов 300 миллионов сомов. В прошлом году от нефтетрейдеров поступило 8 миллиарда сомов, теперь эта сумма выросла до 12 миллиардов сомов.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, это стало возможным благодаря усилению государственного контроля, борьбе с контрабандой и повышению налоговой культуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329437/
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