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Власть

Назначен новый замдиректора Национального института стратегических инициатив

Нурлан Дарданов назначен заместителем директора Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Ранее Дуйшенкул кызы Динара освобождена от занимаемой должности заместителя директора НИСИ.

из интернета
Фото из интернета. Нурлан Дарданов

Нурлан Дарданов родился в 1975 году. Образование высшее.

В 1996-м окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юрист». Советник юстиции I класса.

Трудовую деятельность начал в 1993 году старшим судебным исполнителем в Таласском районном народном суде.

1996-1997 — стажер-следователь в прокуратуре Таласского района одноименной области;

1997-2005 — работа на разных должностях в прокуратуре Таласской области;

2005-2006 — заместитель прокурора Таласской области;

2006-2010 — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Таласской области;

2010-2013 — прокурор Тонского района Иссык-Кульской области;

2013-2016 — заместитель прокурора Джалал-Абадской области;

2016-2017 — начальник управления правовой статистики и учета Генеральной прокуратуры;

2017-2018 — прокурор Нарынской области;

2018-2020 — первый заместитель генерального прокурора;

04.03.2023 — 31.07.2024 — полномочный представитель президента в Таласской области.

Интересно, что от последней должности его отстранили с формулировкой «в связи с недостаточным выполнением функциональных обязанностей в рамках полномочий, отсутствием скоординированной работы в доверенном регионе и допущенными недостатками в организационных моментах».
Ссылка: https://24.kg/vlast/329343/
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