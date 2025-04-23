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Власть

ФОМС хотят обязать размещать в больницах информацию о госгарантиях

Депутат Эрнис Айдаралиев инициировал законопроект, направленный на то, чтобы застрахованные граждане могли получать полную и понятную информацию о медицинских услугах, которые им положены по госпрограмме.

Законопроектом ФОМС предлагается обязать на видных местах во всех медучреждениях размещать информацию о том, какие услуги граждане могут получить бесплатно, какого они качества и на каких условиях.

В справке-обосновании к документу говорится, что Фонд обязательного медстрахования также обяжут вести персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327099/
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