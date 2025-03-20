Предприниматели Таласа недовольны работой Налоговой службы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Марат Мураталиев.

По его словам, торговцы со вчерашнего дня жалуются на налоговиков.

«По их словам, ввозимый из-за рубежа товар проходит все процедуры — от растаможки до уплаты НДС, затем поступает на «Дордой». Однако когда предприниматели отправляют товар в Талас, налоговики задерживают его на 2-3 дня. Кроме того, ввели 5 процентов на остатки товаров, и если не выплатить эту сумму, налагается штраф свыше 15 тысяч сомов. При этом не было никакой разъяснительной работы. Мы должны на следующем заседании пригласить представителей Налоговой службы и заслушать информацию об этом, а то недовольство будет расти», — сказал Марат Мураталиев.

Он отметил, что большинство жителей Таласа работают на рынках. Производственных предприятий нет.