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Власть

Депутаты считают, что за грязные пляжи штрафовать нужно айыл окмоту

Несколько депутатов инициировали законопроект, которым предлагается штрафовать владельцев или арендаторов, эксплуатирующих объекты рекреации, субъекты хозяйственной и иной деятельности, независимо от формы собственности, если те не будут очищать пляжи специальной техникой.

Нардеп Жылдыз Таалайбекова отметила, что такая техника стоит 1,5 миллиона сомов, и поинтересовалась, как депутаты представляют себе исполнение законопроекта, если он вступит в силу. Один из авторов Винера Раимбачаева затруднилась ответить на этот вопрос и попросила коллегу проголосовать за концепцию документа, а ко второму чтению в него будут внесены поправки и предложения парламентариев.

Депутаты Акбокон Таштанбеков и Балбак Тулобаев считают, что раз у пансионатов забрали пляжи и передали айыл окмоту, то и очистку проводить должны они. Вот только непонятно, как это будут делать дотационные айыл окмоту, у которых нет денег на очистку пляжей и тем более на выплату штрафов. Также, по их мнению, очистку пляжей необязательно проводить при помощи спецтехники.

Поэтому нардепы решили провести круглый стол, чтобы обсудить, на кого возложить очистку пляжей и как это должно проходить. А законопроект в первом чтении приняли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322224/
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