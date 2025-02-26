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Власть

Верховный суд хочет рассматривать некоторые дела без устного разбирательства

Верховный суд Кыргызстана хочет рассматривать некоторые дела без устного разбирательства и предлагает внести в Гражданский процессуальный кодекс некоторые изменения. Проект поправок вынесен на общественное обсуждение.

В ВС КР напомнили, что основной задачей гражданского судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Вместе с тем граждане при обращении в суды за защитой нарушенных прав вправе рассчитывать на скорейшее рассмотрение их спора и восстановление нарушенного права.

«В настоящее время судьи судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда КР, на которых лежит основное бремя разрешения гражданских споров, загружены делами, являющимися по своей правовой природе бесспорными... Предлагается статью 361 ГПК дополнить частью 5, предусматривающей рассмотрение кассационных жалоб (представлений) по делам о расторжении брака, о взыскании алиментов и изменении размера алиментов, рассмотренным в порядке особого производства, о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 100 тысяч сомов, о признании права собственности, если цена иска не превышает 100 тысяч сомов, о выселении по заявлению собственника жилого помещения, о восстановлении на работе и взыскании заработной платы без проведения устного разбирательства», — говорится в справке-обосновании.

Уточняется, что при этом суд кассационной инстанции рассматривает жалобы (представления) на судебные акты суда первой и (или) апелляционной инстанций по истечении двух месяцев с момента поступления дела, о чем извещает лиц, участвующих в деле.

Этот срок предоставляется лицам, участвующим в деле, для предъявления суду возражений на жалобу (представление). Отсутствие возражений на жалобу (представление) не является препятствием для ее рассмотрения.

Инициатор считает, что внесенные изменения позволят эффективнее реализовывать принцип доступности правосудия для всех граждан страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321101/
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