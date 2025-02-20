Замглавы Минэкономики тоже стал жертвой мошенников: его имя используют аферисты

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов стал жертвой мошенников. Его имя используют злоумышленники.
По данным ведомства, участились случаи, когда мошенники, представляясь от имени первого заместителя министра экономики и коммерции, рассылают сообщения, в которых просят информацию и денежные средства.
Если вы получили подобное сообщение:
• не отвечайте на него и не переводите никаких средств;
• сообщите об этом в правоохранительные органы (102);
• расскажите об этом своим знакомым, чтобы они тоже не попались на уловки мошенников.
«Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Проверяйте любую сомнительную информацию, особенно если она касается финансовых вопросов. В случае сомнений также можете обратиться в пресс-службу Минэкономики по номеру: 0777777572», — призывают в ведомстве.