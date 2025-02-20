Замглавы Минэкономики тоже стал жертвой мошенников: его имя используют аферисты

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов стал жертвой мошенников. Его имя используют злоумышленники.

По данным ведомства, участились случаи, когда мошенники, представляясь от имени первого заместителя министра экономики и коммерции, рассылают сообщения, в которых просят информацию и денежные средства.

Если вы получили подобное сообщение:

• не отвечайте на него и не переводите никаких средств;

• сообщите об этом в правоохранительные органы (102);

• расскажите об этом своим знакомым, чтобы они тоже не попались на уловки мошенников.

«Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Проверяйте любую сомнительную информацию, особенно если она касается финансовых вопросов. В случае сомнений также можете обратиться в пресс-службу Минэкономики по номеру: 0777777572», — призывают в ведомстве.