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Власть

Замглавы Минэкономики тоже стал жертвой мошенников: его имя используют аферисты

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов стал жертвой мошенников. Его имя используют злоумышленники.

По данным ведомства, участились случаи, когда мошенники, представляясь от имени первого заместителя министра экономики и коммерции, рассылают сообщения, в которых просят информацию и денежные средства.

Если вы получили подобное сообщение:
• не отвечайте на него и не переводите никаких средств;
• сообщите об этом в правоохранительные органы (102);
• расскажите об этом своим знакомым, чтобы они тоже не попались на уловки мошенников.

«Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Проверяйте любую сомнительную информацию, особенно если она касается финансовых вопросов. В случае сомнений также можете обратиться в пресс-службу Минэкономики по номеру: 0777777572», — призывают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320482/
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