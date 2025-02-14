Урегулирование украинского конфликта: что известно к этому часу

Фото СМИ. Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений по ситуации в Украине

Война в Украине началась из-за того, что бывший американский лидер Джо Байден сказал: государство сможет вступить в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп, общаяясь с журналистами. Об этом сообщает Fox News.

По словам главы Соединенных Штатов, любая страна на месте России «также бы этого не позволила».

Он также подчеркнул, что высказывания главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО точно отражали позицию Вашингтона. Дональд Трамп также добавил, что одной из причин начала спецоперации РФ стало стремление Запада втянуть Украину в НАТО.

Фото СМИ. Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог

Урегулирование украинского конфликта может включать «соглашение о потенциальной потере территорий» Киевом. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

«Я думаю, что министр обороны Штатов Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым. Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий», — сказал он, добавив при этом, что «признавать его будет не обязательно».

Дональд Трамп анонсировал встречу представителей трех стран по украинскому вопросу. Представители США, России и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии, заявил он.

«Предстоящие контакты с участием Соединенных Штатов, РФ и Украины покажут, достижимо ли урегулирование украинского конфликта», — отметил лидер США.

Он не называл конкретных имен, отметив лишь, что это будут «высокопоставленные люди».

Украина не собирается участвовать во встрече с российскими представителями на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил советник главы Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Он отметил, что Украина сначала должна провести переговоры со Штатами, к обсуждению нужно привлечь Европу, а затем уже обсуждать согласованную общую позицию с Москвой.

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что урегулирование в Украине может произойти в несколько этапов. Первым шагом может стать прекращение огня, сказал он в радиопрограмме «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона».