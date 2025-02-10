Стены в плесени. Больница в Джалал-Абадской области нуждается в ремонте

Отделение травматологии Джалал-Абадской областной больницы нуждается в срочном ремонте. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил депутат Алтынбек Кылычбаев.

По его словам, стены медучреждения покрылись плесенью, на все отделение один туалет.

«В одной палате лечатся по восемь пациентов. За ними еще родственники присматривают. Мужской, женский, служебный туалет в одном месте. Вы, наверное, в курсе ремонта. Сейчас нельзя сказать, что денег нет. Поэтому обратите на это внимание», — сказал нардеп.

Заместитель министра здравоохранения КР Каарманбек Байдавлетов ответил, что займется озвученным вопросом.