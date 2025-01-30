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Власть

О круговороте денег при покупке «Керемет Банка» рассказал Дастан Бекешев

На заседании Жогорку Кенеша депутаты одобрили перечисление 100 процентов прибыли Национального банка за 2024 год в республиканский бюджет сразу в трех чтениях.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что Нацбанк продал «Керемет Банк» кабмину на средства республиканского бюджета, записал эти деньги себе в прибыль, а потом их обратно перечислит в республиканский бюджет.

Добавим, «Керемет Банк» продали за 7 миллиардов сомов. А размер прибыли, который будет перечислен Нацбанком в бюджет, составит, по предварительным данным, от 15 до 20 миллиардов сомов.  

Напомним, 15 января Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318380/
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