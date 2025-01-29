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Власть

То, что МВД определяет, какие лекарства ввозить, беспредел — Айсулуу Мамашова

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова сообщила, что к ней обращаются граждане и родители детей с эпилепсий с жалобой на то, что в стране нет необходимых им препаратов «Риботрил», «Ревитинол», «Деазепам», «Оксопин», «Депакин».

«Без этих препаратов у них часто случаются судороги, люди мучаются. Особенно дети с ДЦП. Частые судороги могут привести к летальному исходу. 80 процентов страдающих эпилепсией пришли к опасному состоянию. Мы с этой проблемой обратились в Минздрав, департамент лекарственного обеспечения, «Кыргызфармацию». Удивительно, но нас направили в МВД. Оказывается, эти препараты считаются психотропными и на них нужны рецепты, разрешения выдает МВД. Вот до такого беспредела мы докатились», — сказала депутат.

Депутат рассказала, что родители детей с эпилепсией уже идут на незаконный ввоз этих препаратов, рискуя быть привлеченными к ответственности. Также она проинформировала, что врачи направляют пациентов в частные клиники, где есть эти препараты. Но там купить их невозможно, так как это не аптека и все подотчетно. Получить эти препараты можно, только находясь на стационарном лечении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318271/
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