22:43
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Власть

В Сети обсуждают первое официальное фото супруги президента США Мелании Трамп

Белый дом опубликовал официальный портрет первой леди США Мелании Трамп. Фотографию сделала бельгийский фотограф Режин Мао, которая была автором официального портрета Дональда Трампа во время президентского срока ее мужа, пишет CBS News.

Позади супруги лидера Соединенных Штатов видно монумент Вашингтону.

Официальные портреты главы государства Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса опубликованы 17 января — за три дня до их инаугурации. Спустя неделю после церемонии Белый дом представил первый официальный портрет его супруги. Он появился в ее официальных аккаунтах (под названием FLOTUS — First Lady of the United States, или первая леди Соединенных Штатов Америки), а также на страницах Белого дома и самого президента (POTUS — President of the United States).

Как пишет WWD, на черно-белом снимке 54-летняя Мелания Трамп позирует в черном брючном костюме Dolce & Gabbana, сшитом на манер мужского смокинга, и белой рубашке. Образ дополнил пояс-кушак Ralph Lauren. Первая леди стоит за столом в Желтом овальном кабинете, опершись на него руками. Позади нее — панорамное окно с видом на монумент Вашингтону — мраморно-гранитный обелиск высотой 169 метров, самый большой обелиск в мире и самое высокое сооружение в Вашингтоне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318166/
просмотров: 964
Версия для печати
Материалы по теме
Элегантность и стиль: образы Айгуль Жапаровой на официальных мероприятиях
Первые леди Кыргызстана, Венгрии и Турции посетили модный показ
Первые леди Кыргызстана и Турции посетили Наццентр охраны материнства и детства
Кинофестиваль Cinema Heritage: в Париже покажут фильмы из Кыргызстана
Первая леди Кыргызстана в Минске: с кем встретилась, о чем говорили
Фонд первой леди и Минтруда оказали помощь детям Ак-Суйского района
Ежегодно 10 детям с тяжелыми пороками сердца будут проводить операции в Китае
Айгуль Жапарова навестила Асель Ногойбаеву, которую изуродовал бывший муж
Фонд первой леди опровергает получение 9 миллиардов сомов от посольства Китая
Празднование Нооруза. В Сети обсуждают очередной наряд первой леди Кыргызстана
Популярные новости
За&nbsp;что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в&nbsp;КНР Актилек Мусаевой За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой
Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в&nbsp;Оше Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
Четыре варианта окончания конфликта в&nbsp;Украине назвала газета The Times Четыре варианта окончания конфликта в Украине назвала газета The Times
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
22:39
В Кыргызстане сокращается численность безработных — ЕЭК В Кыргызстане сокращается численность безработных — ЕЭК...
22:15
Министр труда и посол Великобритании обсудили упрощение виз для мигрантов
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
21:44
ГНС интегрирует учетные системы с ЭТТН и ЭСФ: что это значит для бизнеса
21:30
В Сети обсуждают первое официальное фото супруги президента США Мелании Трамп