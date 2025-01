В Сети обсуждают первое официальное фото супруги президента США Мелании Трамп

Белый дом опубликовал официальный портрет первой леди США Мелании Трамп. Фотографию сделала бельгийский фотограф Режин Мао, которая была автором официального портрета Дональда Трампа во время президентского срока ее мужа, пишет CBS News.

Позади супруги лидера Соединенных Штатов видно монумент Вашингтону.

Официальные портреты главы государства Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса опубликованы 17 января — за три дня до их инаугурации. Спустя неделю после церемонии Белый дом представил первый официальный портрет его супруги. Он появился в ее официальных аккаунтах (под названием FLOTUS — First Lady of the United States, или первая леди Соединенных Штатов Америки), а также на страницах Белого дома и самого президента (POTUS — President of the United States).

Как пишет WWD, на черно-белом снимке 54-летняя Мелания Трамп позирует в черном брючном костюме Dolce & Gabbana, сшитом на манер мужского смокинга, и белой рубашке. Образ дополнил пояс-кушак Ralph Lauren. Первая леди стоит за столом в Желтом овальном кабинете, опершись на него руками. Позади нее — панорамное окно с видом на монумент Вашингтону — мраморно-гранитный обелиск высотой 169 метров, самый большой обелиск в мире и самое высокое сооружение в Вашингтоне.