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Общество

Фонд первой леди и Минтруда оказали помощь детям Ак-Суйского района

Общественный фонд первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой «Эне — балага тирек» и Министерство труда, социального обеспечения и миграции оказали помощь детям Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, при поддержке фонда первой леди помощь передана нуждающимся.

В списке получателей дети-сироты и дети из малоимущих семей, получающие пособие. Более 1 тысячи 100 детей получили новую одежду и обувь.

Ранее помощь была передана в 17 домов-интернатов, в которых проживают более 2,3 тысячи пожилых людей, лиц с инвалидностью, взрослых и детей с психоневрологическими заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290815/
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