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Власть

Дастан Бекешев просит отказаться от переноса железной дороги в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил мэра Бишкека Айбека Джунушалиева отказаться от переноса железной дороги из Бишкека за ее пределы. 

По словам депутата, стоимость проекта оценивается в $550 миллионов, что очень дорого. На эти деньги, по словам Бекешева, Бишкек можно «утыкать» автобусами так, что они будут ездить с интервалом в одну минуту.  

А железная дорога нужна, чтобы люди могли приезжать в Бишкек из Балыкчи и Кара-Балты.

Мэр ответил, что это пока только идея. А вообще проект рассматривается в рамках инвестиционного соглашения, по которому дорогу построят взамен на земли, которые высвободятся от переноса железной дороги.

Градоначальник отметил, что инвесторы при этом ориентируются на Генплан столицы. То есть дома, офисы и другое будут строить согласно Генеральному плану. Он добавил, что в любом случае на месте железной дороги будет построена скоростная автомобильная трасса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317567/
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