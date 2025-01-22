Дастан Бекешев просит отказаться от переноса железной дороги в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил мэра Бишкека Айбека Джунушалиева отказаться от переноса железной дороги из Бишкека за ее пределы.

По словам депутата, стоимость проекта оценивается в $550 миллионов, что очень дорого. На эти деньги, по словам Бекешева, Бишкек можно «утыкать» автобусами так, что они будут ездить с интервалом в одну минуту.

А железная дорога нужна, чтобы люди могли приезжать в Бишкек из Балыкчи и Кара-Балты.

Мэр ответил, что это пока только идея. А вообще проект рассматривается в рамках инвестиционного соглашения, по которому дорогу построят взамен на земли, которые высвободятся от переноса железной дороги.

Градоначальник отметил, что инвесторы при этом ориентируются на Генплан столицы. То есть дома, офисы и другое будут строить согласно Генеральному плану. Он добавил, что в любом случае на месте железной дороги будет построена скоростная автомобильная трасса.