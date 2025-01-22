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Власть

Пробки в Бишкеке. Депутат Жогорку Кенеша знает, как решить проблему

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев предложил решение проблемы заторов в Бишкеке, состоящее из нескольких пунктов.

Так, депутат предлагает пробить улицы через железную дорогу, которая разделяет северную и южную части столицы. Через железную дорогу из севера на юг и обратно можно проехать всего по семи улицам, тогда как перпендикулярных дорог целых 40. Так, чтобы проехать с севера на юг или с юга на север, автомобили со всех 40 улиц, вынуждены съезжается на эти семь дорог, и там создаются большие заторы. Депутат отметил, что столичная мэрия хочет перенести эту железную дорогу за пределы города, а на случай, если это не будет сделано, предложил пробить через ж/д еще несколько улиц.

Еще Марлен Маматалиев предложил мэрии перенести перевалочный пункт поездов в другое место, чтобы шлагбаумы перекрывали проезд только для поездов из Балыкчи и России. И сделать так, чтобы грузовые поезда ходили только по ночам.

По словам депутата, нужно построить в столице дополнительные мосты для проездов через каналы. Он призывает городские власти построить подземные и надземные переходы.

Марлен Маматалиев предлагает увеличить количество перекрестков, на которых автомобилям можно поворачивать направо. Далее в Бишкеке необходимо также установить централизованную, адаптивную автоматизированную систему управления светофорами, как в Японии. Депутат отметил, что в Бишкеке светофоры работают не слаженно и устанавливали их без соответствующего анализа.

Еще один способ решения проблемы заторов — строительство дополнительных дорог и расширение существующих. В качестве примера Марлен Маматалиев привел дорогу из аэропорта «Манас» и проспект Чуй. По словам депутата из аэропорта в Бишкек есть только одна дорога, на которой всегда затор. При этом, есть возможность сделать несколько. А на проспекте Чуй есть четыре полосы по 4,3 метра в ширину, если бы мэрия расширила ее всего на 0,4 метра в обе стороны, дорога могла быть шестиполосной и ширина полос составила бы 3 метра.

И последнее предложение — построить объездную дорогу вокруг Бишкека. «Если человеку нужно, к примеру, из микрорайона «Джал» ехать на Иссык-Куль или в Ош из 12-го микрорайона, он должен проехать через весь город. Если бы была объездная дорога, многие машины ехали бы по ней, не загружая улицы в городе», — сказал депутат.

Он отметил, что при этом нет необходимости строить полностью новую дорогу. Достаточно лишь соединить между собой существующие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317545/
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