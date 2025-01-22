Мэрия Бишкека вернет выделенные полосы для автобусов

На заседании Жогорку Кенеша мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинформировал, что выделенные для автобусов полосы снова появятся на дорогах столицы.

По его словам, убирали их из-за того, что летом большинство дорог закрыли на ремонт.

«Вы прежде купите еще автобусы. Пока гражданин не может доехать от точки А до точки Б, он не пересядет на общественный транспорт», — сказал депутат Дастан Бекешев.

Градоначальник ответил, что сейчас по дорогам города ездят 1 тысяча 200 автобусов. В этом году мэрия ожидает поставки еще 300 единиц.