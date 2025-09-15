22:42
Общество

Транспортный коллапс на «Дордое». Виноват затор, ответили в мэрии Бишкека

Бишкекчане пожаловались на транспортный коллапс у рынка «Дордой» на выходных. В соцсетях опубликованы видео, на которых видно, как сотни людей безуспешно пытаются уехать домой.

В пресс-службе мэрии сообщили, что по информации МП «Бишкекский городской транспорт» 14 сентября на рынке «Дордой» автобусные маршруты № 30, 203 и 226 работали в штатном режиме. Всего на линию вышли 59 автобусов.

«Однако в связи с большим количеством въезжающих и выезжающих легковых автомобилей образовались заторы, из-за чего интервалы движения автобусов были увеличены», — сообщили в пресс-службе.
