17:15
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

Мэр Бишкека: один вид транспорта никогда не решит проблему заторов города

Фото 24.kg

На пресс-конференции, посвященной проекту Генплана Бишкека до 2050 года, мэр Айбек Джунушалиев отметил, что к решению проблемы общественного транспорта и дорожных заторов необходим комплексный подход. Он выразил мнение, что один вид общественного транспорта не решит проблему города.

«В Генплане реализуется концепция «15-минутной доступности». Мы должны создать такие условия, чтобы жители города Бишкека могли добраться пешком до любой необходимой услуги в течение 15 минут. Использование личного автомобиля должно быть самым последним решением», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в столице не хватает порядка 45 детских садов и школ. Если бы люди не возили своих детей из одного конца города в другой, то пробок было бы гораздо меньше. Поэтому даже строительство одной школы оказывает влияние на дорожную инфраструктуру и решение вопросов с пробками.

Сейчас, если школьники уходят на каникулы или проводятся крупные международные мероприятия и движение перекрывают, все видят, насколько уменьшается поток машин и пассажиров на дорогах. Поэтому сегодня мы делаем основной упор и на такие явления.

Айбек Джунушалиев

«Не должно быть такого: вот есть автомобили, автобусы и все. Мы должны одновременно менять и развивать несколько транспортных систем. Первым предложением является трамвай, он может перевозить большее количество пассажиров по сравнению с автобусом. Одним маршрутом можно вместить много граждан и доставить их до места назначения», – считает мэр.

Он отметил, что в муниципалитете рассматривают развитие трамваев в столице. Есть современные, модернизированные виды, без рельсов и контактных линий.

По словам Айбека Джунушалдиева, китайская компания, разрабатывающая Генплан, предлагала внедрить в транспортную инфраструктуру монорельсы.

Читайте по теме
Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов

«Мы не против. Мы сказали: дайте вашу концепцию, внесем в Генплан, если это реализуемо. Можно осуществить не сразу, а потом. Наша самая главная цель — это не должно стать бременем для местного бюджета. Мы готовы реализовать такие проекты как инвестиции», — отметил Айбек Джунушалиев.

Он подчеркнул, что все предложения жителей столицы будут рассмотрены для внесения изменений в проект Генплана и призвал горожан заходить на специально созданный сайт документа и оставлять свои предложения и замечания именно там. Градоначальник подчеркнул, что мэрия будет рассматривать только официальные предложения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351520/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
Мэр Бишкека: Заведения вдали от жилых домов могут работать и после 10 вечера
В Бишкеке расширили и заасфальтировали улицу 9 Января
Отрезок дороги на проспекте Чингиза Айтматова откроют 24 ноября
В Бишкеке началась поставка ТБО на новый мусороперерабатывающий завод
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать
В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
17:12
С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почти миллион нарушений С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почт...
17:10
Где построят новый ипподром, рассказал мэр Бишкека
17:09
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
17:06
Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
17:04
Золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 миллиона