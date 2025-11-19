Мэр Бишкека: один вид транспорта никогда не решит проблему заторов города

На пресс-конференции, посвященной проекту Генплана Бишкека до 2050 года, мэр Айбек Джунушалиев отметил, что к решению проблемы общественного транспорта и дорожных заторов необходим комплексный подход. Он выразил мнение, что один вид общественного транспорта не решит проблему города.

«В Генплане реализуется концепция «15-минутной доступности». Мы должны создать такие условия, чтобы жители города Бишкека могли добраться пешком до любой необходимой услуги в течение 15 минут. Использование личного автомобиля должно быть самым последним решением», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в столице не хватает порядка 45 детских садов и школ. Если бы люди не возили своих детей из одного конца города в другой, то пробок было бы гораздо меньше. Поэтому даже строительство одной школы оказывает влияние на дорожную инфраструктуру и решение вопросов с пробками.

Сейчас, если школьники уходят на каникулы или проводятся крупные международные мероприятия и движение перекрывают, все видят, насколько уменьшается поток машин и пассажиров на дорогах. Поэтому сегодня мы делаем основной упор и на такие явления. Айбек Джунушалиев

«Не должно быть такого: вот есть автомобили, автобусы и все. Мы должны одновременно менять и развивать несколько транспортных систем. Первым предложением является трамвай, он может перевозить большее количество пассажиров по сравнению с автобусом. Одним маршрутом можно вместить много граждан и доставить их до места назначения», – считает мэр.

Он отметил, что в муниципалитете рассматривают развитие трамваев в столице. Есть современные, модернизированные виды, без рельсов и контактных линий.

По словам Айбека Джунушалдиева, китайская компания, разрабатывающая Генплан, предлагала внедрить в транспортную инфраструктуру монорельсы.

Читайте по теме Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов

«Мы не против. Мы сказали: дайте вашу концепцию, внесем в Генплан, если это реализуемо. Можно осуществить не сразу, а потом. Наша самая главная цель — это не должно стать бременем для местного бюджета. Мы готовы реализовать такие проекты как инвестиции», — отметил Айбек Джунушалиев.

Он подчеркнул, что все предложения жителей столицы будут рассмотрены для внесения изменений в проект Генплана и призвал горожан заходить на специально созданный сайт документа и оставлять свои предложения и замечания именно там. Градоначальник подчеркнул, что мэрия будет рассматривать только официальные предложения.