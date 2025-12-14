09:57
Происшествия

Заторы на горных дорогах Кыргызстана: МЧС информирует о ситуации

Сегодня в 00.34 автомобильную пробку, образовавшуюся на 144-146 километрах дороги Бишкек — Ош, удалось полностью устранить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что спасатели работали в усиленном режиме, на место происшествия было отправлено 37 спасателей МЧС.

Сотрудники Центра кризисного управления постоянно поддерживали связь с гражданами, застрявшими в пробке, и оказывали им помощь.

Также были задействованы бригада Министерства внутренних дел и два спецподразделения 9-го командования специальных операций.

Ранее главный специалист госпредприятия «Кыргызавтожол-Север» Нарманбет Мыктыралиев отмечал, что не готовые к зиме автомобили часто становятся причиной заторов на горных дорогах страны. По его словам, водители грузовых машин не готовятся своевременно к зимнему периоду, не меняют шины, не берут с собой противоскользящие цепи и застревают на перевалах при ухудшении погодных условий. В результате они мешают проезду спецтехники, предназначенной для расчистки трасс.
