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Власть

Давать бишкекчанам беспроцентные кредиты на газификацию домов предлагает депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров проинформировал, что в Бишкеке 135 тысяч домовладений провели газ, еще 52 тысячи семей получили возможность подключиться к газопроводу. Остаются не подключенными 85 тысяч домов.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что горожанам приходится прибегать к услугам частных компаний, чтобы провести газ в дом, а это дорого.

Он считает, что газификация не ускорится, если не начать выдавать гражданам на эти цели беспроцентные кредиты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317276/
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