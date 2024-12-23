Кыргызстан получит от Азиатского банка развития $22,5 миллиона в виде гранта и кредита. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра финансов Руслан Татиков.

Он презентовал проект соглашения о финансировании программы «Фонд поддержки многоотраслевой деятельности на 2025-2030 годы» между КР и АБР. Сумма выделяемых денег — $22,5 миллиона (из них $13,3 миллиона — кредит, $9,2 миллиона — грант).

Средства планируется потратить на борьбу с последствиями изменения климата, усовершенствование системы управления окружающей средой, повышение уровня жизни городов.