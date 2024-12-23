Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, такие явления регистрируются не только в регионах, но и в столице.

«При этом ответственность за детей лежит на учителях. Поэтому в таких случаях предлагаю, чтобы педагоги оповещали родителей и инспекторов по делам несовершеннолетних», — сказал Дастан Бекешев.

На заседании комитета во втором чтении обсудили и приняли проекты законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».