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Власть

Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия — депутат

Школьники уходят на пятничный намаз и не возвращаются на занятия. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, такие явления регистрируются не только в регионах, но и в столице.

«При этом ответственность за детей лежит на учителях. Поэтому в таких случаях предлагаю, чтобы педагоги оповещали родителей и инспекторов по делам несовершеннолетних», — сказал Дастан Бекешев.

На заседании комитета во втором чтении обсудили и приняли проекты законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».
Ссылка: https://24.kg/vlast/315100/
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