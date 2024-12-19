14:54
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

Подписан указ об утверждении доктрины «Национальный дух — мировые высоты»

Президент подписал указ об утверждении доктрины «Национальный дух — мировые высоты»

«Кыргызы имеют долгую и интересную историю, богатый общественно-политический опыт, глубокие духовные ценности, однако история так распорядилась, что многое из всего этого было предано забвению в годы нашего суверенного существования, мы никак не могли определить свой путь, не всегда придавая должное значение своим национальным ценностям, общественные институты, основанные на превалировании чести и достоинства, перестали выполнять свои прежние функции, снизились уважение к национальным ценностям, национальная гордость, вера людей в будущее, гражданское чувство притупилось и государство переживало не лучшие времена.

Народ Кыргызстана нуждается в долговременной идеологии, стратегии, пробуждающей веру в будущее, направляющей созидательные возможности общества, которая укрепила бы способность народа к самоорганизации, его единство. В силу указанных причин перед нами стоит задача выработать идеи, которые будут способствовать объединению граждан нашей страны в единое целое, возродят веру в светлое будущее, усилят гражданский патриотизм, национальный дух, дадут ему новое дыхание, откроют путь к новым инициативам», — говорится в документе.

В целях преобразования независимой Кыргызской Республики в ближайшие годы в развитое, сильное, достигшее мировых высот государство постановляется рекомендовать Жогорку Кенешу при разработке проектов законов и их принятии, а также при утверждении общегосударственных программ развития страны учесть положения и принципы доктрины.

Кабинету министров также предписано руководствоваться положениями и принципами доктрины, а также организовать постоянную работу по ее широкой пропаганде и распространению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314718/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Новый комплекс для министерств и ведомств: о чем говорится в указе президента
При Управлении делами президента создается госучреждение «Кызмат»
Похороны без расточительства. Садыр Жапаров подписал указ о погребении
Иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, поддержат в РФ
В Кыргызстане образован Национальный институт стратегических инициатив
Указ «О мерах по развитию страхового рынка КР» подписал президент
Дипломатические ранги присвоил Садыр Жапаров. Указы президента
Президент подписал указ о повышении пенсий
Не сборы, а спонсорская помощь. В столичной школе с родителей требуют деньги
Абды Суеркулову посмертно присвоено звание Героя Кыргызской Республики
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
14:50
В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнергии на малых ГЭС В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнерги...
14:29
Подписан указ об утверждении доктрины «Национальный дух — мировые высоты»
14:28
CPJ против решения суда, оставившего в силе приговоры в отношении журналистов
14:09
Новые формы документов в системе «Электронный счет-фактура» внедряет ГНС
13:58
Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект