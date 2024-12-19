Президент подписал указ об утверждении доктрины «Национальный дух — мировые высоты»

«Кыргызы имеют долгую и интересную историю, богатый общественно-политический опыт, глубокие духовные ценности, однако история так распорядилась, что многое из всего этого было предано забвению в годы нашего суверенного существования, мы никак не могли определить свой путь, не всегда придавая должное значение своим национальным ценностям, общественные институты, основанные на превалировании чести и достоинства, перестали выполнять свои прежние функции, снизились уважение к национальным ценностям, национальная гордость, вера людей в будущее, гражданское чувство притупилось и государство переживало не лучшие времена.

Народ Кыргызстана нуждается в долговременной идеологии, стратегии, пробуждающей веру в будущее, направляющей созидательные возможности общества, которая укрепила бы способность народа к самоорганизации, его единство. В силу указанных причин перед нами стоит задача выработать идеи, которые будут способствовать объединению граждан нашей страны в единое целое, возродят веру в светлое будущее, усилят гражданский патриотизм, национальный дух, дадут ему новое дыхание, откроют путь к новым инициативам», — говорится в документе.

В целях преобразования независимой Кыргызской Республики в ближайшие годы в развитое, сильное, достигшее мировых высот государство постановляется рекомендовать Жогорку Кенешу при разработке проектов законов и их принятии, а также при утверждении общегосударственных программ развития страны учесть положения и принципы доктрины.

Кабинету министров также предписано руководствоваться положениями и принципами доктрины, а также организовать постоянную работу по ее широкой пропаганде и распространению.