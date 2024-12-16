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Власть

Депутат попросил помочь швейным цехам нанимать граждан из Бангладеш

На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Чингиз Айдарбеков попросил власти помочь швейным цехам нанимать граждан из Бангладеш и Пакистана.

По его словам, народные избранники встретились с представителями и владельцами швейных цехов в Ошской и Чуйской областях.

«Все они жалуются, что местные рабочие безответственные и после заключения трудового договора уходят на другие предприятия. Поэтому они заключают соглашения с другими странами. Им нужны постоянные работники. На прошлой неделе звонили представители текстильной промышленности и спрашивали, как им можно нанять иностранных граждан», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Он отметил, что текстильная промышленность является двигателем экономики, и попросил им помочь, а не вставлять им палки в колеса.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманбек уулу ответил, что на 1 апреля этого года было выдано 12 тысяч квот для граждан Бангладеш. Но практическое освоение составило 3 тысячи.

«Граждане Бангладеш больше всего нарушают законы. Поэтому мы тогда прекратили выдачу квот гражданам Бангладеш и Пакистана. В Минэкономе проходило совещание, и там тоже предприниматели поднимали этот вопрос. Сейчас мы понемногу выдаем квоты», — сказал Бакыт Дарманбек уулу.

Он добавил, что в следующем году ведомство будет принимать решения по квотам для иностранных граждан после изучения нужд рынка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314373/
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