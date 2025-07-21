В Бангладеш учебный самолет упал на территории колледжа и школы, есть погибшие

В Бангладеш учебный самолет упал на территории колледжа и школы. По предварительным данным, 19 человек погибли, более 50 пострадали.

Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш упал на территории колледжа и школы в Дакке, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Судя по фото с места происшествия, самолет врезался в стену одного из зданий и загорелся.

Местное издание Prothom Alo пишет, что самолет упал через 12 минут после взлета. Причины аварии пока неизвестны. 22 июля в Бангладеш объявили траур по погибшим.