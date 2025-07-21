18:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Бангладеш учебный самолет упал на территории колледжа и школы, есть погибшие

В Бангладеш учебный самолет упал на территории колледжа и школы. По предварительным данным, 19 человек погибли, более 50 пострадали.

Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш упал на территории колледжа и школы в Дакке, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Судя по фото с места происшествия, самолет врезался в стену одного из зданий и загорелся.

Местное издание Prothom Alo пишет, что самолет упал через 12 минут после взлета. Причины аварии пока неизвестны. 22 июля в Бангладеш объявили траур по погибшим.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336999/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат попросил помочь швейным цехам нанимать граждан из Бангладеш
Граждане Бангладеш пытались незаконно пересечь кыргызско-узбекскую границу
Замглавы МИД Кыргызстана встретился с послом Бангладеш
Бангладеш предлагает Кыргызстану открыть посольства в Дакке и Бишкеке
Мужчина заявил, что иностранцев держат в рабстве. Милиция проводит расследование
На матче Бангладеш — Кыргызстан парень сделал предложение девушке. Как это было
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
В Бишкек из Бангладеш вернулись 103 кыргызстанца
Фильм «Ночная авария» включен в основной конкурс кинофестиваля в Дакке
Популярные новости
Из&nbsp;Ленинградской области выдворили 1&nbsp;тысячу мигрантов, в&nbsp;том числе граждан&nbsp;КР Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
21 июля, понедельник
18:44
После пожара. О ходе ремонта в НИИХСТО рассказал Минстрой После пожара. О ходе ремонта в НИИХСТО рассказал Минстр...
18:30
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:05
Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала
18:04
Бишкекчане пожаловались: выехать с Юг-2 — квест с риском для жизни
17:38
В Балыкчи в ночное время начали сносить павильоны