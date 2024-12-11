Новый комплекс для министерств и ведомств: о чем говорится в указе президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ, касающийся вопросов рационального использования государственных административных зданий в Бишкеке. Документ направлен на оптимизацию размещения министерств и ведомств, а также на привлечение инвестиций в инфраструктуру города. Указ опубликован в газете «Эркин-Тоо» 10 декабря.

Отмечается, что для более эффективного и компактного размещения госорганов в столице будет построен новый комплекс административных зданий. Финансирование проекта планируется осуществить за счет инвестиций, привлеченных в рамках инвестиционных соглашений. Договоренности будут заключаться путем прямых переговоров между кабинетом министров и потенциальными инвесторами.

Особое внимание в указе уделено зданиям и сооружениям, входящим в список историко-культурного наследия.

Если такие здания сейчас занимают государственные органы или органы местного самоуправления, они также могут быть отчуждены инвесторам. Однако это будет происходить исключительно в рамках инвестиционных соглашений, заключаемых путем прямых переговоров с кабмином.

В целях реализации указа кабинету министров поручено:

подготовить и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, регулирующих особенности отчуждения административных зданий, включая объекты историко-культурного наследия;

сформировать и утвердить перечень административных зданий и сооружений, которые могут быть отчуждены в рамках инвестиционных соглашений;

организовать независимую оценку рыночной стоимости зданий и сооружений, включенных в утвержденный перечень;

найти необходимые бюджетные средства для проведения независимой оценки объектов недвижимости;

открыть отдельный счет в казначейской системе, куда будут поступать средства от заключенных инвестиционных соглашений;

пересмотреть перечень стратегических объектов КР в части административных зданий и сооружений центральных аппаратов госорганов по предложению Совета безопасности;

в шестимесячный срок подготовить проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации указа.

Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, о строительстве нового правительственного городка напротив «Ынтымак-Ордо», где будут размещены все министерства и ведомства, заявил Акылбек Жапаров 7 ноября во время пресс-завтрака.

Также сообщалось, что до конца 2024 года здания государственных учреждений в Бишкеке начнут выставляться на аукционы и будут распроданы.