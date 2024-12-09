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Власть

Депутатам парламента показали строящиеся ипотечные дома в Джалал-Абаде

Члены комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике ознакомились с проводимой работой по обеспечению тепловой и электрической энергией строящихся домов ОАО «Государственная ипотечная компания» в городе Джалал-Абаде и одноименной области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По информации ГИК, в Джалал-Абадской области планируется построить жилье общей площадью 454 тысячи 548 квадратных метров. Эти объекты введут в эксплуатацию со второго квартала 2025 года по третий квартал 2026-го.

Наряду с этим члены комитета получили информацию о работе систем отопления и электроснабжения строящихся жилых комплексов. Депутаты заявили, что необходимо обратить особое внимание на качество и безопасность отопительных котлов. Руководители соответствующих служб сообщили, что указанные системы отопления отвечают современным требованиям и имеют возможность работать как на газе, так и на мазуте одновременно, добавив, что на ряде объектов планируется подключение к системам центрального отопления.

Народные избранники подняли ряд вопросов, связанных с обеспечением качества новых жилых комплексов, энергоэффективности и устойчивости инженерно-коммуникационных сетей.

Кроме того, особое внимание уделено социальному аспекту реализуемого проекта. Депутаты подчеркнули важность ипотечного кредитования как механизма, способствующего обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, а также призвали развивать инфраструктуру вблизи строящихся многоэтажных домов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/313605/
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