Пришло время отсечь голову дракону. Глава ГКНБ вновь предупредил коррупционеров

«Мы уже отсекли хвост дракона, теперь настало время покончить с его головой», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, обращаясь по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Текст его выступления опубликовал «Седьмой канал».

Камчыбек Ташиев отметил, что там, где существует коррупция, не может быть развития. От нее выигрывает лишь небольшая группа людей, но народ, управляемый ворами, всегда остается в бедности. Это подтверждают события из истории нашей страны.

«Многие наши граждане, не имея возможности прокормить свои семьи, вынуждены искать заработок за границей. Пока простой народ жил в нужде, число миллионеров, разбогатевших за счет коррупции, только росло. Именно поэтому борьба с коррупцией стала нашим главным приоритетом», — подчеркнул глава спецслужб.

За последние три года в государственную казну поступило 125 миллиардов сомов в результате борьбы с коррупцией.

«Но, к сожалению, взяточничество продолжает существовать. В каких условиях оно процветает и чем питается? Позвольте поделиться своими мыслями. Американский мыслитель Алексис де Токвиль писал: «Коррупция — это прежде всего нравственное преступление. Там, где нет веры и чести, там процветает коррупция». В нашем обществе сложились условия, способствующие ее развитию: кумовство, землячество, деление на «своих» и «чужих», деньги на «чай», покровительство. Это первые шаги к коррупции. Она возникает там, где утрачены вера, честь и совесть. Честный и принципиальный человек никогда не встанет на этот путь», — отметил Камчыбек Ташиев.

Глава Госкомитета нацбезопасности заметил, что любое преступление рано или поздно станет явным.

«Мы уже отсекли хвост дракона, теперь настало время покончить с его головой! Мы искореним коррупцию и вырвем ее с корнем! Это наш долг перед будущими поколениями. Еще раз предостеречь: прекратите воровать! Если вас поймают на коррупции, расплачиваться будете не только вы, но и ваши семьи. Прекратите, пока не стало слишком поздно. Уберите руки от народного достояния», — заключил Камчыбек Ташиев.

Отметим, 5 декабря глава ГКНБ презентовал депутатам в первом чтении законопроект об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретят работать на государственной и муниципальной службе.

Народные избранники одобрили проект закона в первом чтении.