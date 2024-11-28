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Власть

В Бишкеке открылось новое здание районных отделов ГКНБ

Сегодня, 28 ноября, в Бишкеке состоялось торжественное открытие нового здания Первомайского и Свердловского районных отделов Государственного комитета национальной безопасности.

На мероприятии присутствовали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, ветераны спецслужбы и сотрудники ведомства.

Новое здание предназначено для размещения районных подразделений главного управления ГКНБ по городу Бишкек. 

Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников с этим событием и подчеркнул, что руководство страны продолжит уделять внимание улучшению материально-технической базы ведомства.

Мы будем делать все возможное для укрепления национальной безопасности и борьбы с коррупцией, продолжая служить Родине честно и с любовью.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

Руководство комитета призвало сотрудников прилагать максимальные усилия для защиты интересов страны и обеспечения ее безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312508/
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