Вице-спикеру показали аварийные здания в Панфиловском районе

Вице-спикер парламента Нурланбек Азыгалиев ознакомился с социальными и инфраструктурными проблемами Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, заместителю торага показали здание, в котором располагается группа семейных врачей села Эркин-Сай. Здание медучреждения построено много лет назад и используется до сих пор, несмотря на то, что находится в непригодном состоянии.

Нурланбек Азыгалиев призвал сопровождающих его профильных руководителей обратить внимание на этот вопрос. Наряду с этим обсуждалось строительство детского сада в этом же селе.

Замторага также посетил Дом культуры села Кумарык, который находится в аварийном состоянии. Культурный центр построен в советское время, затем был разрушен. Сейчас от него сохранился только внешний вид, двери и окна отсутствуют.

Вице-спикер потребовал от руководителей отремонтировать или построить новое здание. Вместе с тем говорилось о необходимости строительства спортивного зала школы.

Кроме того, вице-спикер обсудил планы по строительству дополнительных корпусов для двух школ города Каинды, районного Дома культуры и архивного учреждения.

Нурланбек Азыгалиев отметил, что развитие регионов способствует прогрессу страны, добавив, что решение социальных и инфраструктурных вопросов в сельской местности поможет обновлению в целом.