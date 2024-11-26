Дональд Трамп намерен запретить трансгендерным военным служить в армии США

Вновь избранный президент США Дональд Трамп планирует принять указ, который исключит всех трансгендеров из рядов Вооруженных сил, сообщает The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Указ может быть принят в первый день возвращения избранного президента в Белый дом. Документ коснется около 15 тысяч действующих военнослужащих, которых смогут признать непригодными к службе и уволить по медицинским показаниям. Также указ запретит трансгендерам вступать в ряды Вооруженных сил.

Ожидается, что запрет будет более широким, чем аналогичный указ, принятый во время первого президентского срока Дональда Трампа. В 2017 году он запретил трансгендерам поступать на службу в Вооруженные силы, но сохранил места тем, кто уже служил. Президент Джо Байден в 2021 году отменил это распоряжение.

«Внезапное увольнение 15 тысяч военнослужащих, особенно учитывая, что в прошлом году военные не выполнили план по набору 41 тысячи новобранцев, создаст административную нагрузку на воюющие части, навредит сплоченности подразделений и усугубит критическую нехватку кадров», — сказала исполнительный директор Современной военной ассоциации Америки Рейчел Бранаман.

Ранее в Капитолии трансгендерам запретили использовать туалеты, которые не соответствуют их биологическому полу. Такое правило ввели спустя две недели после того, как демократ Сара Макбрайд стала первой открытой трансгендерной женщиной, избранной в конгресс США.