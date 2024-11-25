Солдату, погибшему при вторжении Таджикистана в Кыргызстан, установили памятник

В Джумагальском районе Нарынской области установили памятник солдату Женишу Иманбек уулу, погибшему при вторжении Таджикистана в Кыргызстан в 2022-м.

В открытии скульптуры участвовал вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев. По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, установка памятника — его инициатива.

«Проводятся различные спортивные мероприятия, чтобы прославить храбрость Жениша Иманбек уулу. В сентябре этого года школе в селе Мин-Куш присвоено его имя. Кроме того, сегодня мы открываем памятник. Имя героя не будет забыто», — сказал Нурбек Сыдыгалиев.

Жениш Иманбек уулу родился 9 мая 2000 года. После окончания школы он проходил службу в рядах кыргызской армии. Служил в селе Ак-Сай Баткенской области, погиб там же.

Напомним, утром 16 сентября 2022-го сразу на нескольких участках кыргызско-таджикской границы началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадали почти 200 человек, погибли 63. Среди них много военнослужащих. Эвакуированы 140 тысяч жителей.