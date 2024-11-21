За десять месяцев за проезд через тоннели собрали 200 миллионов сомов

За десять месяцев текущего года на пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» собрано 200 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

По его словам, размер сборов за проезд через тоннели в 2020-м составил 64 миллиона сомов, в 2021-м — 71 миллион, в 2022-м — 145 миллионов, в 2023-м — 197 миллионов.

В этом году интенсивность прохождения автомобилей через эти посты составила 2 миллиона 890 тысяч машин.

Депутат Руслан Жакишев пожаловался замминистра на работу пропускного пункта «Сосновка».

«На этом пропускном пункте всегда огромная очередь из авто. У вас нет полномочий проверять автомобили, всего лишь с каждого водителя получаете 50-100 сомов и такие очереди создаете. Из четырех постов работают только два», — сказал он.

Бекназар Базаралиев ответил, что проконтролирует, чтобы все работники КПП всегда находились на местах и пропускали машины через четыре поста.